RMC SPORT - Sconcerti: "Lazio meglio del Milan. Roma incompiuta"

Mario Sconcerti, prima firma del giornalismo sportivo, a RMC Sport Live Show: "River-Boca? Rinviarla a domani può essere un'idea ma prima bisogna svuotare lo stadio senza problemi. Con il rinvio ci saranno decine di migliaia di persone che aspetteranno la gara cercando di fare confusione in giro".

Domani Lazio-Milan, che partita sarà visti i tanti infortuni rossoneri?

"I rossoneri dovranno sicuramente dare di più ma c'è comunque una differenza tecnica tra quelli infortunati e quelli che giocheranno. Sarà una partita difficile per entrambe le squadre. In questo momento è più forte la Lazio che però contro le big ha sempre perso. Se dovessero vincere i biancocelesti significherebbe che il Milan non è una grande squadra".

Passeggiata di salute per il Napoli contro il Chievo?

"E' troppa la differenza tecnica. Il Napoli in questi casi difficilmente perdona. Questo è un turno in cui c'è solo una partita vera, Lazio-Milan. Già la gara della Roma a Udine era molto meno facile di quella del Napoli e quella di Di Francesco oggi è una squadra inferiore al Napoli. Non credo quindi che ci saranno sorprese".

Udinese, Davide Nicola ha già preso possesso dei suoi giocatori?

"L'Udinese vale più della classifica che aveva fino a ieri. Già contro il Milan aveva perso a pochi secondi dalla fine della partita. Oggi la Roma ha confermato di avere difficoltà di squadra. E' mancato molto Dzeko che però quando è entrato non ha risolto niente. La Roma fa fatica in questo momento, ha una manovra lenta e la squadra è divisa in due. La Roma è una squadra incompiuta e ad oggi vedo almeno quattro squadre più forti di quella giallorossa. La Roma ha accumulato troppe sconfitte in questo inizio di stagione, è già a meno 19 punti dalla Juve".