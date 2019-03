Mario Sconcerti, prima firma del giornalismo sportivo italiano, è intervenuto ai microfoni di RMC Sport nel corso del Live Show: "Bayern Monaco fuori agli ottavi di Champions? "È cosa rara, ma è già da un po' di tempo che il Bayern, così come la scuola tedesca, è in difficoltà. È una squadra sulla via del tramonto. Ho visto un Liverpool che va a sprazzi con i suoi solisti, che danno sollecitazioni ben al di sopra della media. Resta una Champions di ottimo livello con squadre molto simili ma senza una squadra molto più forte delle altre. Il dominio inglese? Credo sia un dato unico, 4 squadre su 8 sono veramente tante. Questo livellamento sta favorendo la nazione più ricca".