RMC SPORT - Sconcerti: "Mi fido di Mancini e mi piacciono le sue idee"

Ai microfoni di RMC Sport, durante il 'Night Show', ha parlato la prima firma del giornalismo sportivo italiano Mario Sconcerti "Italia di Mancini? Per ora mi intrigano le idee di Mancini. Lui è un leader spontaneo, ma non evidente. E' uno pacato, non è un Mourinho o un Allegri. Nelle pieghe, nei dettagli del calcio, però, Mancini sa gestire e sa cercare le provocazioni e le novità. Io mi fido di lui e sono interessato a quello che fa. Ha fatto una sparata che doveva fare ma che lascia il tempo che trova. Nazionale e società sono entità diverse ed i club lecitamente possono scegliere i giocatori che vogliono. La Federcalcio invece dovrebbe promuovere maggiormente il calcio dai dilettanti alla Serie A".