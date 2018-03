RMC SPORT - Sconcerti: "Milan, il rinnovo di Gattuso sarebbe meritato"

Mario Sconcerti, prima firma del giornalismo sportivo, nel suo intervento ad RMC Sport ha commentato così l'amichevole dell'Italia contro l'Inghilterra: "Non siamo una pessima Nazionale, ma una squadra che ha una decina di altre nazionali davanti. Non è capitato spesso. Siamo in un momento di mancanza di giocatori e di assuefazione a un gioco che non è il nostro, ovvero il possesso palla, che noi facciamo ma lento per cui diventa una specie di catenaccio a centrocampo. Ci vogliono 12-15 passaggi per arrivare in avanti e spesso non ci arriviamo. Io la trovo un'involuzione preoccupante, però è sempre calcio".

Secondo lei quale può essere il profilo scelto come prossimo ct?

"Costacurta credo che sceglierà Ancelotti ma non so se Ancelotti sceglierà Costacurta. Però credo che alla fine si andrà in quella direzione. Come alternativa penso a Mancini. Non credo che sia però un problema di commissario tecnico. Ci vorrà certamente un ct di grande personalità. Secondo me il più adatto per esperienza e caratteristiche sarebbe Conte. Ancelotti è certamente uno che porta equilibrio ma anche lui dipende molto dai giocatori. Mancini qualche invenzione in più la può dare ma non ha l'esperienza di Ancelotti".

Per quanti giocatori contro l'Inghilterra può essere stata l'ultima esperienza in Nazionale?

"In meno di quanti si possa pensare, perché non ne abbiamo. Si può rinunciare a Buffon che è il minore dei problemi. Non credo che si possa sostituire in fretta Bonucci. Credo che Parolo sia uno che debba rimanere. Andrà trovato un regista e servirà soprattutto la crescita dei nuovi come personalità. Giocatori come Immobile e Insigne devono dare di più in Nazionale, c'è una differenza troppo importante tra quello che rendono in campionato e quello che rendono con la maglia dell'Italia. Questo è un limite loro ma in parte anche nostro. Non è un bellissimo momento e se pensiamo che lo possa risolvere l'allenatore da solo temo che siamo in errore".



Che cosa sta succedendo a Verratti?

La mia impressione è che un po' non sia cresciuto lui ed un po' ha sempre giocato in un posto sbagliato, perché lui non è una mezzala. Tocca troppe volte il pallone e per questo spesso è portato a cercare il dribbling. Lui ha sempre avuto i sintomi del grosso giocatore ma non li ha mai espressi completamente. Credo che possa rendere al meglio facendo il Pirlo, stando davanti alla difesa a centrocampo. Ha un bel tocco ed una buona visione di gioco e quella deve usare. Siamo davanti ad un giocatore importante, diverso dagli altri ma non superiore. Secondo me lo ha condizionato avere Thiago Motta davanti, perché se cresci all'ombra del Thiago Motta degli ultimi anni poi finisce che il tuo riferimento è lui e non è un riferimento sufficiente per una crescita internazionale. Credo che a condizionarlo sia stato soprattutto questo".



Il ds del Milan Mirabelli ha palesato in maniera evidente l'intenzione di far firmare il rinnovo a Gattuso fino al 2021. Scelta corretta?

"A me Gattuso piace. Non ti so dire se sia un fuoriclasse come tecnico, però mi piace. E' un allenatore che sente il campo, lo capisce, capisce i giocatori ed è uno che sa stare tra i giocatori facendosi capire. Io sono sempre contrario, anche nella vita, a contratti lunghi e da qui al 2021 c'è tanto tempo. Però personalmente mi trovo d'accordo con questa decisione. Gattuso in questo momento ha il diritto di essere l'allenatore del Milan".