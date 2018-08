RMC SPORT - Sconcerti: "Milan nel solco della Juve. Squadre strutturate"

Prima firma del giornalismo sportivo, Mario Sconcerti, a RMC Sport Live Show: "Ronaldo il Fenomeno si può paragonare con Cristiano Ronaldo? Il paragone ci può stare nel senso che sono due giocatori eccezionali. Difficile paragonare le carriera perché il Fenomeno ha avuto una carriera falcidiata dagli infortuni".

Juventus, come giudica la vicenda Marchisio con l'addio ai bianconeri?

"E' stata una vicenda stile Juve di Andrea Agnelli. E' uno stile molto chiaro, a volte duro. Marchisio non rientrava più nei disegni della Juve, gli è stato detto e gli hanno facilitato l'uscita".

Napoli-Milan, c'è grande curiosità nei confronti dei rossoneri. Che partita si aspetta?

"Il Milan mi sembra una squadra chiara: è una grande squadra semplice, lineare. Siamo nello stesso solco più o meno della Juventus, cioè c'è una squadra che pensa soprattutto a costruire con una caratteristica diversa cioè che c'è una grande punta centrale come Higuain mentre la Juventus ha tante punte sparse per il campo. Higuain è un centravanti vecchia maniera e il Milan è uno splendido rappresentate di quel calcio. Per me starà tra i 20 e i 25 gol".

Tare ha detto che la Champions è un obiettivo concreto per la Lazio. Lei è d'accordo?

"Sì nel senso che non vedo differenze tra il mercato dell'Inter o di altre squadre e quello della Lazio. Quella di Inzaghi è una squadra vera, anche se è vero che manca un vice Immobile, ma tutte le squadre hanno delle lacune. La Lazio è certamente tra le prime cinque del campionato".

Cosa pensa del Torino?

"Ha un attacco importante. Con Belotti e Zaza si fa l'attacco di due squadre di Serie A. Dietro alle grandi ci sono i granata, meglio di Sampdoria e Fiorentina".