RMC SPORT - Sconcerti: "Milan peggio di un anno fa. C'è tanto da fare"

Mario Sconcerti, prima firma del giornalismo sportivo, a RMC Sport Live Show ha parlato così partendo dalla vittoria del Benevento contro il Milan: “Il Benevento non aveva mai vinto in trasferta e improvvisamente vince a San Siro. Sono storie improbabili ma a volte accadono, con questa partita il Benevento giustifica la sua stagione”.

Dopo il rinnovo di Gattuso il Milan non ha più vinto…

“Il Milan è la sesta squadra del campionato e deve guardarsi dietro. Rispetto all’anno scorso ha cinque punti in meno e significa che c’è tanto da lavorare e quello che è stato fatto non è sufficiente. Adesso bisogna vedere che cosa succederà. Dal punto di vista tecnico ci sono almeno cinque squadre decisamente più forti del Milan”.

La partita di domani sarà decisa dalle scelte di Sarri e Allegri?

"Non credo perché queste partite non si decidono sulle singole sostituzioni. La vera differenza è che il Napoli gioca in dodici per la prima volta perché può contare a gara in corso su Milik, giocatore vero, che entrando può cambiare lo schema del Napoli e portare pericolosità. Il Napoli è diverso con Milik mentre la Juventus può scegliere tra uno degli schemi che però già conosciamo. Non so se questa diversità sarà decisiva ma è una differenza che c’è”.

Nel percorso di crescita del Napoli può essere la svolta non perdere contro la Juventus?

“Mi sembra un po’ riduttivo. Il Napoli di De Laurentiis è già abbastanza miracoloso per quello che sta facendo adesso. Il Napoli con questa proprietà è portentoso, è riuscito a portare avanti un progetto tecnico costante. Questa è una società sì importante ma artigiana”.

La Roma ha vinto e convinto a Ferrara contro la Spal. E’ il miglior modo possibile per arrivare alla gara di Champions?

“E’ vero. Non mi aspettavo una vittoria così semplice da parte della Roma perché la Spal è un'avversaria fastidiosa in questo momento. La partita è stata segnata da una differenza tecnica evidente. Contro il Liverpool sarà un’altra partita ma è una sfida all’altezza della Roma”.