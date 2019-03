RMC SPORT - Sconcerti: "Milan poco bello? Ora conta più fare risultato"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Mario Sconcerti, prima firma del giornalismo italiano, su RMC Sport durante il 'Live Show':

Il Milan vince soffrendo contro il Chievo...

"Queste sono partite che devi portare a casa, anche se non sei in grado di giocarle bene. È comprensibile che ci sia un momento di calo. Adesso siamo nella fase conclusiva del campionato e più che la cifra tecnica comincia a contare più il risultato".

Che Inter bisogna aspettarsi domani?

"In primis una squadra che ancora dovrà fare a meno di Icardi, che rappresenta un numero importante di gol. Contro la Spal non sarà una partita leggera, la formazione di Semplici copre gli spazi forse meglio dell'Inter".

Allegri ieri contro l'Udinese ha schierato le seconde linee in vista dell'Atletico...

"La gestione degli uomini è soltanto sua. Credo abbia voluto tutelare i giocatori da possibili infortuni. Sono molto colpito dalla facilità con cui i bianconeri hanno gestito la partita contro l'Udinese: inizialmente era una Juve solo di nome, poi lo è stata anche di fatto. È stata una dimostrazione di forza importante".

Su Juve-Atletico:

"L'assenza di Alex Sandro è quella che pesa, Cancelo avrebbe giocato comunque martedì. La difesa a 3 va bene, ma dipende chi saranno i quinti laterali. Non so a che punto sia Douglas Costa, ma è da tanto che non gioca. Il 2-0 è un risultato meno punitivo di un tempo: vent'anni fa era ultimativo. Adesso si segna molto di più, non a caso ci sono state le rimonte di Ajax e Manchester United. Sarà una gran bella partita".

Condivide la scelta della Roma di cambiare allenatore a due mesi dalla fine della stagione?

"La Roma ha perso tanto, 12 partite quest'anno. Poi ha subito un 7-1 a Firenze che rimarrà nella storia. È 5° in campionato e ha perso nettamente col Porto. Non credo che sia tutta colpa di Di Francesco, che comunque aveva le idee un po' confuse. Ranieri? Secondo me è un traghettatore giusto per qualunque cosa: è il suo mestiere. Se lo prendi non sbagli mai troppo. Poi è romano e romanista, ha tanta voglia e ha dalla sua parte De Rossi e Totti. Riuscirà a tirare fuori tutto dalla Roma".

Domani ci sarà Sampdoria-Atalanta:

"Sarà spettacolare, domani si vedrà giocare a calcio, in modo molto intenso. Sarà una partita importante per la classifica. La Sampdoria forse come qualità assoluta ne ha di più, ma dipende troppo da Quagliarella".

Su Fiorentina-Lazio:

"Se la Lazio perderà, con la vittoria del Milan, si metterebbe dei problemi in casa non piccoli. La Fiorentina deve mostrare a se stessa che sta crescendo".