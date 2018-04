RMC SPORT - Sconcerti: "Milan, si è vista la differenza in classifica"

Mario Sconcerti, firma prestigiosa del giornalismo sportivo, a RMC Sport Live Show ha analizzato così la giornata di campionato giocata ieri: “Il Milan? Nel complesso è stato un buon Milan ma si è vista la differenza che c'è in classifica tra le due squadre. Gattuso non ha giocatori che abbiano la facilità di cambiare la partita mentre la Juventus ha trasformato la gara con l'insistenza del suo gioco e della voglia di vincere. La Juve è un altro livello rispetto al Milan. La Roma? Dzeko è molto importante specie se viene sostituito da Schick che non è una punta vera. Per me resta un affare incomprensibile perché lo disse per primo Giampaolo della Samp, Schick non è né un'ala né un centravanti. Quindi non c'è dubbio che Dzeko in questa Roma sia un calciatore insostituibile".