RMC SPORT - Sconcerti: "Milan, società sconosciuta. Non si sa dove è"

© foto di Federico De Luca

L'intervento di Mario Sconcerti, prima firma del giornalismo sportivo, a RMC Sport 'Live Show':

Sulla Supercoppa italiana in Arabia Saudita:

"Non le scopriamo adesso queste religioni, hanno milioni di fedeli, e le conoscevamo già prima di firmare il contratto. Noi a colpi di soldi abbiamo subito. Questa storia conferma che tutto ha un prezzo: è un principio universale. Se abbiamo creato questa polemica troppo tardi? Tra due anni ci sono i Mondiali in Qatar, che saranno in inverno durante le feste, quindi poniamoci tutte le domande adesso".

Sui problemi del Milan:

"Per il Milan la Supercoppa è importante, è quasi decisiva per la stagione. Significherebbe alzare un trofeo e aver battuto la Juventus. I problemi del Milan sono risolvibili ma complessi. La costruzione di una squadra parte dagli azionisti, non dai tesserati come Leonardo e Maldini, che sono degli operatori. Non possiamo confondere Zhang con Marotta per esempio. Chi conta davvero nel Milan è Elliott e bisogna capire tante cose. Quanto è costato il Milan? Quanto vale questa società? Come è possibile solo 300 milioni? Gazidis poi non ha detto una parola, non si sa che faccia abbia. La società è sconosciuta. Il Milan non si sa dove è, viene trattato solo come un fenomeno finanziario. Non mi piace questo modo di gestire un club, senza neanche dire buongiorno".

Il paragone con Firenze:

"A Firenze sono arrabbiati con la famiglia Della Valle perchè non parla di progetto. Neanche al Milan accade ciò, quindi mi chiedo perchè i tifosi viola si arrabbiano e quelli rossoneri no?"