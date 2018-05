RMC SPORT - Sconcerti: "Milan, vittoria in Coppa non mi sorprenderebbe"

© foto di Federico De Luca

Nel corso dell'intervento a RMC Sport Mario Sconcerti ha parlato delle chancedel Milan contro la Juve in Coppa Italia: "Se mi sorprenderebbe una vittoria del Milan? No, in una partita secca può succedere di tutto. Il Milan non è certo all'altezza della Juventus, ma ha una squadra forte con una buona organizzazione di gioco. Ha eliminato anche la Lazio, che ha una rosa superiore. Sarà una partita molto bella, i rossoneri hanno tanta voglia di alzare il trofeo".