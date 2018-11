RMC SPORT - Sconcerti: "Milano è tornata. Cavani servirebbe al Napoli"

© foto di Federico De Luca

La Milano calcistica è in Champions League, Napoli sogna il ritorno di Edinson Cavani. Ne ha parlato Mario Sconcerti a RMC Sport: "Non c’era una vera ragione per mandare via Gattuso. Ha perso meno della Roma e della Lazio, ha perso quanto l’Inter. Era scorretto prima parlare di esonero, sarebbe sciocco parlarne adesso. Quarto posto? E’ squadra da Champions. Dopo tanti anni ci sono tutte e due le squadre di Milano in zona Champions. E pensare che entrambe hanno perso il proprio presidente 'italiano'. Ma Milano è tornata".

Sul Napoli e la suggestione Cavani

"Servirebbe al Napoli, può giocare anche con Milik. Ma non ho mai sentito qualcuno che si riduca così l’ingaggio, non so da dove esca questa suggestione".