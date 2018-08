RMC SPORT - Sconcerti: "Napoli già maturo. Milik sposta gli equilibri"

Mario Sconcerti, nel suo consueto intervento da opinionista di RMC Sport ha parlato della squadra da copertina della prima giornata di campionato di Serie A: "A me è piaciuto molto il Napoli, ricordando sempre l'importante risultato della Roma. Il Napoli mi ha impressionato per la maturità con cui ha affrontato in trasferta una squadra forte come la Lazio. Gli azzurri non hanno giocato alla Sarri, ho cominciato a vedere una squadra di Ancelotti. Il gol di Milik? È normale che Insigne dalla sinistra crossi per Callejon a destra. Il giocatore di livello, che sposta qualche risultato, è proprio Milik: lo era già stato in passato prima dell'infortunio".