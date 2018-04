RMC SPORT - Sconcerti: "Napoli non rischia contro il Milan. Inter leggera"

Mario Sconcerti, prestigiosa firma del giornalismo sportivo, a RMC Sport Live Show ha commentato così il momento dell'Inter: "E' una discreta frenata, è vero, ma non è che le altre stiano correndo. Quella di questa sera è stata una partita molto bella nel primo tempo grazie ai ritmi altissimi dell'Atalanta, poi quando sono calati i padroni di casa l'Inter ha preso campo. Icardi non ha toccato palla come succede sempre quando non segna. E' stata un'Inter leggera".

Domani sera c'è il derby di Roma. E' una sfida Champions, chi è favorita?

"C'è un dato di fatto, la Lazio ha una sconfitta grosse sulle spalle e ieri mattina era ancora a Salisburgo, mentre la Roma ha giocato martedì in casa e ha vinto. Non dimentichiamoci che la Lazio ha giocato in stagione oltre 50 partite. Questa differenza peserà sulla partita. Detto questo la Lazio è una squadra che si adatta bene alla Roma perché la squadra di Inzaghi sa aspettare e ripartire".

Oggi Buffon è tornato sulla questione del rigore di Madrid. Che ne pensa?

"E' un passo avanti importante aver ammesso di aver sbagliato i modi. Credo che si sia tutti abbastanza intelligenti da capire che quando si è molto arrabbiati non si è proprio in sé. Io non gli ho dato grande peso, erano le parole di uno uscito sconfitto".

Quanto rischia il Napoli a San Siro?

"Niente. Il Napoli è molto più forte, ha oltre venti punti in più del Milan. Per me vincerà la squadra di Sarri perché tecnicamente è una partita adatta al Napoli. Il Milan invece è una squadra elegante, leggera, che ama giocare e con queste caratteristiche ti consegni ad una squadra che gioca un calcio simile ma con giocatori migliori. Di solito quando due allenatori pensano la partita allo stesso modo vince chi ha giocatori più forti".

Lotta per non retrocedere, rischia l'Udinese?

"E' una squadra molto fragile in questo momento, però è tornato Lasagna che ha fatto due gol in due partite. L'Udinese ha trentatré punti e sono tanti a sei giornate dalla fine. Credo che la quota salvezza sia a trentaquattro e penso che l'Udinese possa farcela".

La Roma in Champions ha pescato il Liverpool. Non è un vantaggio affrontare la squadra di Klopp in questo momento...

"Sono due mine vaganti sia la Roma che lo stesso Liverpool. Sarà interessante vedere come si affronteranno i due allenatori che sono molto individualisti nell'interpretare la partita. Credo che il Bayern Monaco sarebbe stato un sorteggio migliore per la Roma".