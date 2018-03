RMC SPORT - Sconcerti: "Napoli, se vince il campionato Sarri resta"

Mario Sconcerti, prima firma del giornalismo sportivo, nel suo intervento ad RMC Sport ha commentato così le dichiarazioni di Raiola sulla Nazionale italiana: "Mi sembra sproporzionata la risposta di Raiola rispetto al valore complessivo di Balotelli. Che l'Italia non sia una grande Nazionale ci sono pochi dubbi, sul fatto che lui abbia il diritto di dire che la Federazione fa schifo e la squadra pure, direi che è anche una questione di gusto. D'altra parte noi questi siamo e non è che Raiola possa essere certo di essere molto migliore di noi. Balotelli? Non si possono prendere solo le caratteristiche tecniche. Io ci avrei parlato come mi sembra abbia fatto anche Di Biagio. Se io parlo con te e poi non ti convoco allora devo rispettare anche le ragioni di chi non l'ha convocato e non solo quelle del giocatore. Su 25 convocazioni se uno che avrebbe potuto essere chiamato non viene convocato allora non è una straordinaria notizia. Non stiamo parlando di Maradona".

Sul ct, se non sono convinti di tenere Di Biagio perché gli fanno fare queste due amichevoli?

"In questo momento ci sono dei tecnici già sotto contratto, i tecnici federali. Di Biagio sono 8 anni che è li e da molti anni con vari risultati allena la seconda nazionale del paese. C'erano due partite da fare, le prossime sono a giugno e la Federazione ha già detto che a metà maggio darà il nome del prossimo commissario tecnico. Dalle prossime partite ci sarà il ct reale, quindi non capisco la complicazione".

Le nuove notizie societarie legate al Milan sono preoccupanti?

"Questo tipo di vicenda è una vicenda societaria per capire chi alla fine dovrà prendere in modo un po' più risoluto il timone. La società però non è in discussione, sono in discussione i suoi finanziatori. Da quello che ho letto sui giornali il Milan sarebbe stato comprato con i soldi di una società che era in stato fallimentare. I piccoli indizi si assommano, diventano un po' più grandi e diventano sempre di più. Spero che se ne venga fuori il più presto possibile".

In casa Juve problemi anche per Alex Sandro. Gli infortuni sono così pesanti da condizionare Champions e campionato?

"Io credo che la Juve rischi qualcosa, in un senso molto semplice e quasi geometrico. Molti degli infortuni sono concentrati in un solo ruolo: Bernardeschi, Cuadrado, Alex Sandro, sono tutti giocatori che occupano le fasce laterali. Mandzukic non è in un gran momento, ha convissuto con dei fastidi che alla lunga lo stanno penalizzando, quindi in questo momento le fasce esterne delle Juve sono molto sotto pressione, questo è un dato di fatto. Poi bisognerà vedere quando torneranno i giocatori, se noi però parliamo da qui a 10 giorni allora non c'è dubbio che la Juventus sia in difficoltà".

Il risultato in campionato determinerà l'addio o la permanenza di Sarri al Napoli?

"Certamente se vince il campionato resta. Conoscendo un po' Sarri mi sembra una conseguenza quasi naturale. Sarri non mi sembra un signore che scappa dalle responsabilità. Potrebbe invece pensare che dopo tre anni di crescita si sia concluso in parte il ciclo, in vetta, di questa squadra e che questa formazione andrebbe imbastita con nuovi giocatori, non consentendo al Napoli di essere subito competitivo perché Sarri ha bisogno di un po' di mesi per impostare la squadra. La situazione dipende da molte cose, molte sono personali e quindi non si possono conoscere, sono quasi istintive".

Il settimo posto per la Fiorentina è un risultato plausibile?

"La Sampdoria è una squadra che chiaramente è in un momento di ridefinizione, l'Atalanta è migliore della Fiorentina anche se i viola possono avere 2-3 individualità superiori, ma come tipo gioco ed esperienza di campo la squadra di Gasperini a me piace molto e la considero più affidabile. Secondo me, e lo dico più da tifoso, una squadra come la Fiorentina non deve mettersi ufficialmente questo tipo di ambizioni".