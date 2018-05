RMC SPORT - Sconcerti: "Napoli? Siamo al punto d'arrivo con Sarri"

Mario Sconcerti ha parlato così ai microfoni di RMC Sport:"Le parole di De Laurentiis? L’idea finale è che si vada verso la separazione con Sarri, anche se non l’ho percepita così esplicita, anche perché non potrebbe esserlo. De Laurentiis deve difendere se stesso, deve portare la trattativa alla fine. Deve essere Sarri ad andarsene, non può essere lui a rompere prima. Sicuramente anche io sento che siamo al punto d’arrivo con Sarri e che si voglia cambiare la squadra. Conte al Napoli? Difficile. Sicuramente il Napoli venderà per poi ricomprare, magari per guadagnare qualcosa a livello di età. De Laurentiis è molto bravo in questo, è riuscito ad aumentare il fatturato, costruire una grossa squadra guadagnandoci. Sicuramente ci dobbiamo rendere conto che un tipo di Napoli sta finendo e sta finendo con dei risultati soltanto parziali, ci metto in mezzo anche gli anni di Benitez. Non c’è stata l’impresa che ci si sarebbe aspettati”.

Chi prendere alla Juventus se va via Allegri? “La Juventus ha un tipo di allenatore abbastanza prevedibile, la storia della Juve è questa. Ci sono state delle eccezioni alla Maifredi, ma penso che sarà un italiano, un italianista tra virgolette, che vorrà una gestione degli uomini e della partita. Quello che vedo più vicino adesso è uno alla Inzaghi della Lazio”.