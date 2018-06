RMC SPORT - Sconcerti: "Napoli, Verdi importante ma lui solo non basta"

Mario Sconcerti è intervenuto a RMC Sport durante il 'Night Show': "Verdi al Napoli con 6 mesi di ritardo? L'arrivo di Verdi alza la qualità del Napoli, è un giocatore importante anche se deve ancora terminare il suo percorso di crescita. Verdi però non basta. Hamsik probabilmente se ne andrà, credo anche Jorginho visto che sarà dura rinunciare a tutti quei soldi. Il gap con la Juve? Bisognerà vedere di che Juventus si sta parlando. Non dobbiamo prendere come riferimento l'ultimo campionato, anche la Juve cambierà tanto. Dovrà tornare ad essere importante anche il valore degli avversari, secondo me, perché anche nell'ultima stagione oltre a Juve e Napoli si è visto molto poco. I bianconeri dovranno fare mercato, stanno lavorando su due terzini e dovremo vedere come sarà Emre Can. Per questo dico che si dovrà vedere cosa sarà la Juventus. La Fiorentina? Se metti Pjaca al posto di Gil Dias sei un pezzo avanti... Pulgar sarebbe un giocatore importante, è uno ordinato e tecnico. Meret è un fuoriclasse, o almeno ha i sintomi del fuoriclasse. Sarebbe un investimento, può diventare uno dei migliori portieri d'Europa. A me questo sembrerebbe un mercato in linea con le possibilità della Fiorentina. Kluivert alla Roma? Un giocatore non si giudica mai dall'età, ma dal fatto se è bravo o no. Non c'è differenza fra l'avere 20 o 25 anni. L'unica differenza è che uno giovane prende meno d'ingaggio ed è più futuribile. Quella dei giovani non è una strada per vincere il campionato, ma la Roma ha queste esigenze: deve per prima cosa rinnovare, ringiovanire. La seconda è quella di costruire una squadra col monte ingaggi sostenibile. Mentre la Fiorentina deve prendere giocatori quasi sconosciuti, la Roma può permettersi altri obiettivi. La Roma non cerca sconosciuti, la Roma paga il giovane già affermato. E' una scommessa anche questa, in fondo".