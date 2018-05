RMC SPORT - Sconcerti: " Oggi chiunque può vincere in Europa"

© foto di Federico De Luca

Mario Sconcerti, prima firma del giornalismo sportivo a RMC Sport Live Show ha parlato anche della crescita del calcio italiano in Europa: "Se non c'è più un riferimento significa che chiunque può vincere, anche una squadra italiana. Secondo me la Juventus non ha fatto bene in Europa. Oggi non ci sono le quattro o cinque squadre che dominavano le competizioni europee, oggi chiunque può recuperare le partite. Il calcio si è uniformato".