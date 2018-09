RMC SPORT - Sconcerti: "Pellegri giocatore di Ligue, Zaniolo vizio di Mancini"

Le convocazioni di Roberto Mancini per le prime due gare di Nations League hanno fatto discutere. Ne ha parlato anche l'opinionista di RMC Sport Network Mario Sconcerti: "Pellegri è già un giocatore della Ligue 1, un centravanti di una piccola, ma qualificata caratura internazionale. Zaniolo è invece il classico vizio di Mancini, un vizio dolce".

Sassuolo sorpresa del campionato?

"De Zerbi è un ottimo allenatore, lo sappiamo da un po' di tempo. Ha fatto cose interessanti già al Foggia. Quando noi parliamo del Sassuolo ne parliamo come di una piccola che sorprende, ma non è così. Il Sassuolo è una grande società ed è più ricca della maggior parte dei club di Serie A. Trovarsi nella parte sinistra della classifica è quindi quasi un dovere, non una cosa eccezionale".