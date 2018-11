RMC SPORT - Sconcerti: "Portogallo forte, grande gara di Verratti"

Mario Sconcerti - prima firma del giornalismo sportivo - è intervenuto in diretta nel 'Live Show' di RMC Sport per commentare il pareggio per 0-0 dell'Italia contro il Portogallo: "L'avversario di oggi era forte, questo conta quando si analizza una partita di calcio. Non potevi giocare 90' con il ritmo e l'intensità del primo tempo. L'Italia ha confermato le novità registrate contro la Polonia. Ho visto un Insigne sempre dentro la partita, anche se meno incisivo rispetto al solito. Più spento Chiesa, poco cercato. Quando hai due intermedi di piede destro, credo sia più facile che aprano il gioco a sinistra mentre lui gioca dalla parte opposta. Il migliore? Verratti, per la prima volta oggi è stata la sua Italia. Ha disputato una partita da centrocampista di livello internazionale, tanto che San Siro gli ha riservato un lungo applauso al momento della sostituzione"