© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Mario Sconcerti, prima firma del giornalismo italiano, ha parlato ai microfoni di RMC Sport del futuro di Spalletti: "Mi sembra tormentato il rapporto tra Spalletti, la squadra e la società. Troppo logoro. Credo che l'Inter cerchi un allenatore diverso, ma non so se riuscirà a trovarlo. Servirà un tecnico sicuro, se non si troverà tanto vale rimanere con Spalletti, che non è in grado di generare sorprese".