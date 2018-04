RMC SPORT - Sconcerti: "Real Madrid non è proibitivo per la Juventus"

© foto di Federico De Luca

Mario Sconcerti, nota firma del giornalismo sportivo, a RMC Sport Live Show ha parlato così a partire dalle partite di Champions League: "Perché bisogna pensare ad una Juve contro un grande Real Madrid e non viceversa. Ci sono tante ragioni per cui il Real ha avuto un sorteggio sfortunato pescando i bianconeri. Il Real Madrid non è la squadra migliore del mondo, ha già perso cinque volte in stagione ed è arrivata seconda nel girone, dietro il Tottenham. Non capisco perché dobbiamo sostenere che è una partita proibitiva per la Juve. Il Real Madrid gioca molto all'italiana".

Zidane le piace come tecnico?

"A modo suo è un maestro anche se non è un maestro di tattica. Non fa giocare le sue squadre particolarmente bene ma sa assecondare le qualità dei propri giocatori. Real e Juve sono due squadre che hanno già dato il meglio e che il prossimo anno dovranno fare un ricambio importante".

Un giorno potremmo vedere Zidane alla Juve?

"Ha tutto per poterlo fare, mai dire mai, ha ragione l'attuale tecnico del Real Madrid".

La Juventus dovrà fare a meno di Pjanic, sarà un'assenza pesante?

"Credo che Bentancur sia maturo per giocare una partita del genere. Non ha ancora la rapidità di Pjanic nel vedere il gioco. Certamente quella del bosniaco è un'assenza pesante ma tra Marchisio e Bentancur le alternative ci sono. Mi piacerebbe vedere Marchisio alla Fiorentina, a fare il maestro".

Montella affronta con il suo Siviglia il Bayern Monaco. Avversario proibitivo?

"Sì credo proprio di sì anche se il Siviglia ha eliminato il Manchester United. Rispetto al Bayern Monaco il Siviglia è di un'altra dimensione e non ha il pronostico a favore".

Le tre sfide di domani: Atalanta-Sampdoria per l'Europa League e la sfida Genoa-Cagliari per non retrocedere. Che recuperi saranno?

"Il campionato è sempre interessante. Sono partite importanti. Non credo che la Sampdoria sia all'altezza di questa Atalanta che viene da tre vittorie consecutive mentre la Samp in trasferta va male. Il Cagliari va meglio in trasferta che in casa mentre il Genoa ha un grande problema a fare gol. Credo sia una partita da pareggio".

Milan-Inter, chi sta meglio?

"Il Milan a questo punto è una squadra compiuta, che si conosce e non è più una sorpresa. Va in difficoltà quando l'avversario cresce ma il Milan ha potenzialità e tanta qualità. L'Inter invece ha giocatori determinati come Perisic e Icardi. Ha trovato una sua quadratura con Brozovic in mediana. Se fosse una partita normale vincerebbe l'Inter ma in un derby tutto può accadere e il Milan può essere un brutto avversario in questi casi".