RMC SPORT - Sconcerti: "Roma, col Barça corri. Ma prendi il pallone"

Mario Sconcerti, prima firma del giornalismo sportivo, nel suo intervento sulle frequenze di RMC Sport ha parlato della possibilità per la Roma di capovolgere il risultato dell'andata contro il Barcellona: "Certamente dovrà correre ma sopratutto dovrà prendere il pallone. Io credo che il Barcellona verrà a far girare il pallone. Quando il Barcellona non deve segnare, quindi non ha nemmeno l'obbligo di affondare, è molto difficile togliergli il pallone e questo costerà molta fatica ai giallorossi in fase di pressione. Però la Roma ha giocatori che possono andare in gol da soli a partite da Dzeko. I giallorossi hanno questo tipo di caratteristica, per cui potrebbero fare abbastanza presto un gol che se non altro terrebbe aperta la partita. Io non riesco a vedere la qualificazione, però se la Roma riesce a inserirsi nel palleggio del Barcellona allora può metterlo in difficoltà".