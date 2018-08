RMC SPORT - Sconcerti: "Roma con qualità ma Atalanta più organizzata"

© foto di Federico De Luca

Mario Sconcerti, prima firma del giornalismo sportivo, a RMC Sport Live Show: "Roma e Atalanta hanno fatto un tempo per uno. I bergamaschi hanno giocato con tante riserve, ma è stata una partita molto bella, tra due squadre molto ben organizzate. Roma con più qualità e Atalanta con più organizzazione".

Gasperini si fida dei suoi anche senza il Papu. E' stupito da questo fatto?

"Rigoni è un ottimo giocatore, ha fatto due gol e può sostituire Papu Gomez. Questi cambi di formazione di Gasperini sono necessità perché anche se siamo ancora a fine agosto bisogna utilizzare il tournover".

Roma invece un po' leggera specie in difesa. Cosa manca per essere una squadra matura?

"giocando con due trequartisti a centrocampo e parlo di Cristante e Pastore evidentemente dei problemi in fase di non possesso li hai. La superiorità dell'Atalanta è nato da questo, da un possesso palla continuato. Le difficoltà a centrocampo hanno portato di conseguenza a problemi in difesa".

SPAL unica squadra a non subire gol e a punteggio pieno. Che sensazione le dà questa squadra?

"Sono partiti benissimo e da dove avevano finito l'anno scorso, ovvero dai gol di Antenucci. Sono arrivati giocatori adatti al gioco di Semplici. Devono stare attenti a non sentirsi già arrivati".

L'Inter invece come la giudica?

"Un primo tempo perfetto e un secondo tempo disastroso solo che non ci si aspetta un atteggiamento del genere da una squadra che già dovrebbe essere pronta e già dovrebbe essere squadra. Milan? Mi ha impressionato e deluso perché ha avuto fasi di gioco davvero molto belle solo che poi non ha avuto la personalità di tenere questo gioco. Il Milan poi è scomparso ed è stato spazzato via dal Napoli".

E' rimasto stupito dalla Fiorentina e dal 6-1 contro il Chievo?

"Sì sicuramente perché un 6-1 è un risultato a cui non è abituato il campionato e nemmeno i tifosi della Fiorentina. Ero abbastanza sicuro dei tre punti ma non pensavo potesse farlo con questa brillantezza e questa determinazione. E' andato tutto bene. Mi ha stupito la continuità della velocità della Fiorentina".

Della Lazio a zero punti cosa pensa?

"I biancocelesti non sono mai stati in partita né contro la Juve né contro il Napoli. La Lazio non gioca più come il girone d'andata dell'anno scorso ed è così da tempo. Adesso ci sono giocatori fondamentali che sono quasi scomparsi come Luis Alberto e Milinkovic-Savic. Penso che tutta la squadra deve ritrovare passo e concentrazione, altrimenti la Lazio non trova automaticamente il gol".