RMC SPORT - Sconcerti: "Roma, il vero rimpianto è il rigore su Dzeko"

Mario Sconcerti, prima firma del giornalismo sportivo, nel suo intervento ad RMC Sport ha commentato così la sconfitta della Roma in Champions contro il Barcellona: "I veri rimpianti non sono gli errori ma il calcio di rigore su Dzeko e quello su Pellegrini. Soprattutto il primo mi è sembrato netto, ma anche il secondo. Questi sono livelli dove sui rigori bisogna essere più elastici, sono meno pignoli di noi. Il calcio di rigore su Dzeko però poteva dare un senso diverso alla partita. Io non mi sono molto meravigliato della differenza tra il Barcellona che pensavamo e quello che abbiamo visto, perché fondamentalmente il Barcellona è questo, una quadra che tiene a lungo il pallone e che a differenza del vecchio possesso palla, che cercava di andare sui lati, questo invece spesso cerca di sfondare al centro. La Roma è stata in campo come tante altre volte, poteva esserci un risultato diverso, i giallorossi sono un'ottima squadra e adatta ad un torneo come la Champions. Credo che il risultato più corretto sarebbe stato un 4-2 ma credo anche che il Barcellona avrebbe comunque fatto tutti i gol che gli servivano per tenere alta la differenza".

Le italiane hanno ancora qualche minima possibilità di passare il turno in Champions?

"Le possibilità sono poche onestamente. Per la Roma non erano molte neanche prima di giocare e adesso sono pure diminuite. Questo non vuol dire che al ritorno non sarà una grande partita, perché quello dipende dall'insieme di molte cose".



Di Francesco come ne esce da questa partita?

"E' una bellissima persona che capisce di calcio. Per me sarebbe un allenatore giusto per qualunque squadra, ho molta stima di Di Francesco. Detto questo è stata una Roma che ha cercato non di coprirsi ma si è riempita di pseudo centrocampisti per cercare di ingolfare il Barcellona nel suo centro motore, e sotto certi aspetti ci è riuscita. Ha un centravanti che in questo momento è superiore al centravanti avversario. Messi è stato rinchiuso discretamente dentro la gabbia che era stata costruita, però tutte queste attenzioni hanno liberato le occasionalità della partita".

Qual è l'aspetto sotto cui la Juve è uscita sconfitta contro il Real Madrid?

"Un Real Madrid di queste dimensioni l'avevo visto solo contro il Psg nella gara di ritorno. A me personalmente è sembrato che siano stati commessi molti errori simili alla finale di Cardiff di dieci mesi fa. Nel senso che ieri Allegri si è reso conto, e lo ha detto anche lui, che contro una squadra che fa sempre gol devi cercare di farne qualcuno, quindi ha snaturato la squadra. Questa è stata quindi un po' la ripetizione della partita di Cardiff e l'incapacità della Juventus di avere una manovra, perché tutte le possibilità di rilancio della Juve erano di pura ripartenza e non di gioco".



Oggi si è giocato anche il derby di Milano. Come ne escono le due squadre?

"E' stato un bello 0-0, a me è piaciuto. Ho visto due squadre in crescita, una che è arrivata mi sembra ai suoi possibili massimi, ovvero il Milan. Che è riuscita a compiersi e che più di questo credo sia difficile possa fare, e sto parlando non in prospettiva. L'altra, l'Inter, che è invece riuscita a cambiarsi, c'è qualcosa di diverso, non so di quanto duraturo. Brozovic è diventato un altro centrocampista, Gagliardini è tornato ad essere un giocatore importante in qualunque chiave. Se Icardi avesse fatto il centravanti che è, allora questa sera il risultato sarebbe stato diverso. Io credo che con un altro grosso centravanti l'Inter possa anche migliorare, perché Icardi prende tutte le cose migliori di questa squadra, molte volte segna però è fuori da ogni manovra e questo a lungo andare può essere un limite. Icardi lo vedo come centravanti ideale del Real Madrid, dove può usufruire anche dello spazio che gli viene dato dall'avere come compagno un giocatore come Cristiano Ronaldo, nell'Inter invece è molto condizionante per una squadra che deve finire di costruirsi".