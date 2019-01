RMC SPORT - Sconcerti: "Roma in bambola. Juve, manca qualità"

© foto di Federico De Luca

L'Atalanta che batte la Juventus e la Roma che prende 7 gol dalla Fiorentina. Per analizzare i match di Coppa Italia e tornare sui temi del campionato, a RMC Sport 'Live Show' è intervenuto Mario Sconcerti, prima firma del panorama giornalistico italiano:

La sconfitta di oggi potrà pesare sulla stagione della Roma?

"Non c'è stata partita contro la Fiorentina, la Roma oggi non c'era. Ha giocato in modo lento, lasciando tanti contropiedi ai viola che così diventano pericolosi: era in bambola. 7-1 risultato storico per entrambe le squadre".

Chiesa?

"Gli sarà successo qualcosa. Adesso è un altro tipo di giocatore rispetto a inizio stagione, quando non segnava, mentre ora lo fa con continuità. Merito di Muriel? Ha permesso a Chiesa e al terzo componente del tridente di divertirsi e cercare il proprio meglio. C'è stata sicuramente una crescita generale dovuta al mercato della società, che ha fatto vedere di credere nella squadra e di volere investire".

Crisi Juventus: colpa della preparazione troppo pesante?

"Se ci sono stati dei carichi di lavoro forti e pesanti può essere, ma il tempo sta passando, sono trascorse quasi 3 settimane dalla preparazione e sono tante. La Juventus tornerà, non è e non può essere questa vista stasera. Sta mancando sia la forza fisica, per esempio di Mandzukic, che la qualità. Gli stanno mancando Pjanic, Dybala, Cuadrado e anche Bernardeschi, che ancora non ha la personalità di prendersi la squadra sulle spalle. Neanche Ronaldo è al top".