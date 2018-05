RMC SPORT - Sconcerti: "Sarri-Napoli? Non basta spendere per vincere"

© foto di Federico De Luca

Il noto giornalista Mario Sconcerti a RMC Sport Live Show ha parlato così del futuro di Maurizio Sarri: ""Sarebbe sbagliato, se dovesse accadere, dire che Sarri andrà via perché De Laurentis non gli ha comprato i giocatori. Mi dicesse il tecnico quali possono essere, eventualmente, questi cinque giocatori che ti fanno vincere lo Scudetto, non basta spendere per arrivare al traguardo. Dobbiamo uscire dall'ottica di dare sempre ragione alla piazza, non è così. Se Sarri dovesse lasciare, la società non dovrà commettere l'errore di spendere soltanto".