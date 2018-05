RMC SPORT - Sconcerti: "Sarri non andrà in un club già affermato"

Mario Sconcerti, prima firma del giornalismo sportivo, a RMC Sport Live Show ha toccato tanti temi, tra i quali anche quello relativo al futuro di Maurizio Sarri: "Credo che risponderà a delle richieste di squadre che sono delle promesse, tipo il Monaco. Non andrà in squadre già affermate come può essere il Chelsea. Sarri conosce i pregi e i limiti del proprio gioco e sa che in campo internazionale deve andare su squadre che non hanno il dovere di vincere subito. Vedo in Sarri una specie di Klopp, allenatore che non è mai stato in una vera grande squadra di oggi”.