RMC SPORT - Sconcerti: "Supercoppa in Arabia? Non lo scopriamo adesso"

Ai microfoni di RMC Sport è intervenuto il giornalista Mario Sconcerti: “La Supercoppa in Arabia? Non le scopriamo adesso queste religioni, hanno milioni di fedeli, e le conoscevamo già prima di firmare il contratto. Noi a colpi di soldi abbiamo subito. Questa storia conferma che tutto ha un prezzo: è un principio universale. Se abbiamo creato questa polemica troppo tardi? Tra due anni ci sono i Mondiali in Qatar, che saranno in inverno durante le feste, quindi poniamoci tutte le domande adesso".