RMC SPORT - Sconcerti: "Torino sorpresa del campionato. Roma imperfetta"

Mario Sconcerti, prima firma del giornalismo sportivo, a RMC Sport Live Show ha commentato la giornata sportiva: "La Roma è una squadra imperfetta. Se questa Roma punta al quarto posto direi che complessivamente i gol subiti si bilanciano con quelli fatti e che la la squadra, al quinto posto, è vicina all'obiettivo. A questo punto del campionato si deve valutare la sostanza delle partite nient'altro, ma questo discorso vale per tutte le squadre".

Il Torino per la quinta gara consecutiva non prende gol e la squadra punta all'Europa League?

"Sì e per me è la sorpresa del campionato. Questa è una squadra da combattimento tipica di Mazzarri. E' una squadra che sa dar noia e manda in gol tutti. Il Torino corre, ha forza e ha perso solo cinque volte in questo campionato. Abbiamo molte volte sottolineato i meriti dell'Atalanta ma il Torino ha perso meno partite ed è la sorpresa del campionato".

Domani sera Fiorentina-Inter, secondo lei i viola pensano soprattutto alla Coppa Italia di mercoledì?

"Che la Coppa Italia sia la strada più vicina per andare in Europa League è sicuro, che sia però quella più facile non so dirlo perché ora ci sono delle squadre almeno al livello della Fiorentina. Io non credo a Gasperini quando dice che ha perso oggi perché aveva la testa alla Coppa Italia perché sarebbe un grande limite della squadra e l'Atalanta ha perso ben 9 partite in campionato, significa che c'è qualcosa che si perde ogni tanto in quella squadra. Manca equilibrio. Non credo alle squadre che vanno in campo pensando a un'altra cosa".

Juventus, cosa vorrà Allegri dai suoi per arrivare al meglio alla gara di ritorno contro l'Atletico Madrid?

"A Madrid non l'ha persa Allegri la partita. Undici giocatori della Juventus sono stati inferiori a undici giocatori dell'Atletico Madrid, significa che loro hanno affrontato molto meglio la gara della Juve. Se i bianconeri dovesse sbagliare anche il ritorno vorrebbe dire che tutti noi abbiamo sbagliato. Cristiano Ronaldo l'ho visto da sei meno a Madrid ma in un contesto da quattro/cinque in pagella".