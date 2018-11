RMC SPORT - Sconcerti: "Tra Napoli e Chievo torppa differenza tecnica"

Mario Sconcerti, prima firma del giornalismo sportivo italiano, ha parlato così ai microfoni di RMC Sport: “Lazio-Milan? I rossoneri dovranno sicuramente dare di più ma c'è comunque una differenza tecnica tra quelli infortunati e quelli che giocheranno. Sarà una partita difficile per entrambe le squadre. In questo momento è più forte la Lazio che però contro le big ha sempre perso. Se dovessero vincere i biancocelesti significherebbe che il Milan non è una grande squadra".

Passeggiata di salute per il Napoli contro il Chievo?

"E' troppa la differenza tecnica. Il Napoli in questi casi difficilmente perdona. Questo è un turno in cui c'è solo una partita vera, Lazio-Milan. Già la gara della Roma a Udine era molto meno facile di quella del Napoli e quella di Di Francesco oggi è una squadra inferiore al Napoli. Non credo quindi che ci saranno sorprese".