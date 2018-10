RMC SPORT - Scuffet: "Tristi per il risultato. Potevamo fare meglio"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non sono bastate le grandi parate di Simone Scuffet per permettere all'Udinese di fare punti contro la Juve. Nel post gara Scuffet ha parlato così anche a RMC Sport Live Show: "Vado via triste dal campo perché a prescindere dalle prestazioni individuali conta solo il risultato. Dobbiamo fare meglio per fare più punti. Juve? Sono una squadra organizzata bene con grandissimi campioni. Sono una squadra completa e fare punti con loro è veramente difficile. Peccato perché con più attenzione avremmo potuto fare meglio. Napoli? Affronteremo un'altra grandissima squadra e lo giocheremo come contro la Juve consapevoli di poter vincere con tutti".