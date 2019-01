RMC SPORT - Secco: "Higuain non è un mago. Muriel sopra la media"

© foto di Pietro Mazzara

L'intervento di Alessio Secco, ex ds della Juventus, nel 'Live Show' di RMC Sport:

Pjaca anche alla Fiorentina sta trovando difficoltà...

"L'ho visto giocare dal vivo in un derby croato, l'anno prima che arrivasse alla Juventus, e mi impressionò moltissimo. Si vedeva che aveva qualità sopra la media. Il passaggio in un campionato diverso, in una squadra che lotta per vincere tutto, non è mai banale. Il carattere di un ragazzo incide, per esempio Bentancur ha avuto un impatto diverso, ha trovato una sua dimensione nonostante anche lui sia molto giovane. Se dovesse andare via dalla Fiorentina, la Juventus dovrebbe trovare un altro prestito e non sarà difficile: il valore del giocatore è innegabile. L'esperienza in viola non può essere una sentenza definitiva".

Con Muriel per Pjaca la Fiorentina ci guadagnerebbe?

"Muriel è stato comprato dal Siviglia per 20 milioni, conosciamo tutti le sue qualità, che per me sono straordinarie. Gli è sempre mancata la continuità, ma è sopra la media. Il tema vero su Pjaca è anche tattico: è bravo a ricoprire diversi ruoli, ma non ce n'è uno specifico in cui spicca".

Godin e Ramsey a parametro zero per Inter e Juventus...

"Sono due opportunità interessanti, presi a zero assumono maggior rilievo".

Sulla stagione e le difficoltà del Milan:

"Questa stagione è di transizione, non è troppo giusto avere delle aspettative molto alte, serve pazienza. Gli ultimi mesi sono stati complicati e sono andate via tante energia. Ora il Milan ha un assetto societario serio e stabile, Gazidis è un dirigente super navigato e molto capace. Le cose vanno fatte per gradi. Il Milan ha completato la sua ristrutturazione e ha intrapreso la strada giusta".

Sul possibile scambio Morata-Higuain:

"Li metto sullo stesso livello. Higuian è reduce da settimane difficili, ma tutto il Milan sta vivendo una stagione complicata: non si può pensare che una sola persona possa risolvere tutto con una magia. Non avrei molti dubbi su di lui, come non li ho su Morata, ma non so quali risultati possa portare questo scambio".

Ogni giorno aumentano le pretendenti di Barella..

"Il giocatore è eccezionale, è giusto e normale che tutte le big lo considerino. Vorrei tanto essere nei panni del presidente Giulini e vedere chi si aggiudicherà questo talento. Un suo trasferimento all'estero? Non so la mentalità del ragazzo. Alcuni sono molto legati al nostro paesi, altri vogliono fare il salto in altri campionati".