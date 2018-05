RMC SPORT - Seedorf: "Napoli, Ancelotti bel segnale. Non me l'aspettavo"

Fonte: Dagli inviati Marco Frattino e Lorenzo Marucci

Clarence Seedorf, allenatore che ha da poco concluso la sua esperienza al Deportivo la Coruna, ha parlato a RMC Sport a margine dell'evento 'Footballl Leader': "Ancelotti al Napoli? Era più probabile la Nazionale secondo me, ma ha scelto così e ora lo aspetta una bella sfida. De Laurentiis ha dato un grande segnale, ha portato a casa un allenatore vincente con grande esperienza, il che significa che vuol continuare a crescere. E' un bel messaggio. Il razzismo nel calcio? La strada è lunga, la lotta per l'uguaglianza nelle chance e nei pagamenti continua, sia nella vita che nel calcio. Tante associazioni stanno lavorando, non deve essere un tabu. Il San Paolo? In Italia in generale ho ricordi molto belli. Serve un movimento forte per promuovere la diversità. Napoli subisce questo tipo di esperienze, per questo dico che serve educazione e non essere rancorosi. Essere diversi non è un male, anzi. Il Deportivo e il futuro? Sul futuro vorrei rispondere anche io, non ho preferenze. Penso solo ad un progetto serio, ce ne sono tanti in giro. Aspetto le opportunità. A La Coruna abbiamo fatto un buon lavoro, la squadra è migliorata anche se purtroppo non siamo riusciti ad arrivare alla salvezza. Ci siamo lasciati bene col club".