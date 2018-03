RMC SPORT - Sella: "Di Francesco bravo, ma non ancora il migliore"

© foto di www.imagephotoagency.it

Ospite di RMC Sport, l'ex tecnico della Roma Ezio Sella parla così del cammino di Di Francesco come tecnico: "Credo che in Italia ci siano tanti ottimi allenatori, forse non può ancora essere considerato proprio il migliore. Di Francesco sta dimostrando di essere bravo e preparato ma per vincere qualcosa di importante ci vogliono anche i giocatori".