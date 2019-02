RMC SPORT - Sella: "Dzeko è imprescindibile ma deve essere più cattivo"

Ezio Sella, ex allenatore della Roma, è intervenuto nel Live Show di RMC Sport nel corso del primo tempo di Frosinone-Roma: "In questa stagione la Roma ha evidenziato cali di concentrazione con primi tempi non all'altezza. Di questo anche Di Francesco ne ha parlato spesso".

Diventa difficile spiegare la stagione che sta vivendo Dzeko?

"Dzeko è un giocatore eccezionale e la Roma non può farne a meno a prescindere dall'aspetto realizzativo. Ha avuto infortuni importanti e per uno con il fisico che ha lui ci vuole tempo per tornare al meglio. Ma Dzeko è imprescindibile e la Roma non può farne a meno in nessun modo".

La Roma sta pensando a Belotti per il dopo Dzeko. Le piacerebbe?

"Sono due giocatori con caratteristiche diverse perché Dzeko ama molto venire dietro, manovrare e mandare in gol i compagni. Belotti forse dal punto di vista realizzativo e della cattiveria sotto porta ha qualcosa in più. L'unica cosa che si può rimproverare a Dzeko la mancanza di cattiveria sotto porta".

La Roma su quale giocatore dovrebbe ricostruire il proprio futuro?

"Parlerei di alcuni giocatori più che di un solo singolo. Parlo di Pellegrini, Zaniolo, Florenzi. La Roma del futuro si deve basare su questi ragazzi che hanno molto talento e possono far crescere la Roma, anche se a loro bisogna aggiungere giocatori di valore internazionale".

Inter, la vicenda Icardi come la valuti?

"Per capire bene bisognerebbe stare all'interno di queste situazioni. Per me però l'Inter sta agendo nel modo migliore nei confronti di questo ragazzo. Se l'Inter ha preso questa strada è perché per avere dei risultati c'è bisogno anche di una società forte e tutti le devono rispettare, soprattutto il grande talento".

Frosinone, che pensa della carriera di Camillo Ciano?

"Di Lazzari della SPAL se ne sono accorti solo adesso che gioca in Serie A e lo stesso discorso vale per Camillo Ciano come per altri. Il calcio ha bisogno di dirigenti più competenti e che vadano davvero a vedere i giocatori".