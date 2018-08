RMC SPORT - Sella: "Intrigato dal tridente Viola Chiesa-Pjaca-Simeone"

© foto di Federico De Luca

Ezio Sella, ex giocatore anche della Fiorentina, ha parlato a RMC Sport Live Show: “Quest’anno la Fiorentina mi incuriosisce molto perché ha fatto un mercato importante con giovani di qualità che possono esprimere un calcio all’altezza di Firenze. Mi intriga molto il tridente Chiesa-Pjaca-Simeone”.

Questa Fiorentina può puntare all’Europa?

“La Fiorentina ha le caratteristiche per puntare ad un posto in Europa League. Ci sono dei giovani che hanno già dimostrato di avere grandi potenzialità come Chiesa e Simeone. Gerson? E’ un giocatore che finalmente sta giocando nel suo ruolo, ovvero a centrocampo e potrà esprimersi al massimo nella Fiorentina. Ha bisogno di continuità. A me è piaciuto molto anche Edimilson”.

Che voto dai alla Roma visto contro l’Atalanta?

“L’Atalanta ha fatto un primo tempo straordinario mentre ho visto una Roma disordinata e disorientata nonostante il vantaggio di Pastore. La Roma mi è sembrata inferiore all’Atalanta sono molto punti di vista, poi nel secondo tempo Di Francesco ha cambiato le cose e alla fine con coraggio la Roma ha trovato il pari”.

Cosa pensi di Milik?

“Ha grandissime qualità ed è stato sfortunato l’anno scorso con i vari infortuni. Non si è potuto esprimere al meglio. Speriamo che quest’anno abbia risolto tutti i problemi”.

Ancelotti che cosa ha portato al Napoli?

“Ho visto un Napoli molto più pragmatico rispetto a quello di Sarri. L’unica cosa che è cambiata, soprattutto in fase di non possesso, è l’aggressività. Ora è un Napoli meno aggressivo ma con più equilibrio e attenzione”.

Da un attaccante all'altro, che pensi di Higuain?

"I grandi attaccanti hanno bisogno del supporto della squadra. Lui ama molto giocare palla a terra e attaccare gli ultimi sedici metri. Avendo lui centravanti si devono evitare i cross cercando di andare in porta con verticalizzazioni".

Anche il Torino ha una squadra interessante...

"Sicuramente, se Zaza e Belotti riescono a trovarsi possono fare molto bene. Mi ricordano Graziani-Pulici. Dovranno trovare i tempi giusti sul campo".