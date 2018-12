RMC SPORT - Sella: "Roma, con i giovani serve pazienza"

Nel corso del Live Show di RMC Sport è intervenuto l'ex tecnico della Roma Ezio Sella: "La Roma in Champions League si è qualificata e quindi ha centrato l'obiettivo. In campionato invece sta viaggiando sotto le aspettative ma gli infortuni hanno decimato la squadra privando la rosa di giocatori molto importanti. Non avere a disposizione giocatori come De Rossi, Dzeko e Perotti certamente pesa sul rendimento della squadra. Sottovalutate le cessioni di Nainggolan, Strootman e Alisson? Si è sottovalutato il peso carismatico delle cessioni di Nainggolan, Strootman e Alisson? Sono andati via giocatori fortissimi e importantissimi e ha sostituito queste cessioni con giovani di qualità. Quando però si punta sui giovani si deve avere un po' di pazienza. La Roma puntando su questo progetto è andata in contro a delle difficoltà. Comunque il quarto posto è sempre vicino".