RMC SPORT - Sella: "Roma quarto posto vicino. Mancano i gol di Dzeko"

Nel corso del Live Show di RMC Sport è intervenuto l'ex tecnico della Roma Ezio Sella: "La Roma in Champions League si è qualificata e quindi ha centrato l'obiettivo. In campionato invece sta viaggiando sotto le aspettative ma gli infortuni hanno decimato la squadra privando la rosa di giocatori molto importanti. Non avere a disposizione giocatori come De Rossi, Dzeko e Perotti certamente pesa sul rendimento della squadra".

Si è sottovalutato il peso carismatico delle cessioni di Nainggolan, Strootman e Alisson?

"Sono andati via giocatori fortissimi e importantissimi e ha sostituito queste cessioni con giovani di qualità. Quando però si punta sui giovani si deve avere un po' di pazienza. La Roma puntando su questo progetto è andata in contro a delle difficoltà. Comunque il quarto posto è sempre vicino".

C'è un problema gol in casa Roma?

"Fa parte degli alti e bassi che ha la squadra. Quando avevano trovato una certa continuità sono venuti a mancare i gol e la Roma è incappata in sconfitte dolorose. Mancano i gol di Dzeko. I tifosi vorrebbero vincere qualcosa ma si deve fare i conti con situazioni che solo la società conosce".

Si può raggiungere qualcosa di importante con una proprietà lontana?

"Si può anche fare ma dipende da chi gestisce la situazione a Roma. Non è una questione di avere una società più o meno vicina, conta la condizione economica".

Quanto le piace Lorenzo Pellegrini?

"Mi piace molto in questo nuovo ruolo in cui lo sta impiegando Di Francesco. Un ruolo direi alla Perrotta, un giocatore che sa sia attaccare e segnare sia difendere e aiutare la squadra. Pellegrini ha tutto per diventare un grande giocatore in quel ruolo lì".

Roma-Inter, come vede il Nainggolan nerazzurro?

"Oggi se non hai una condizione fisica ottimale puoi avere il talento che vuoi ma sarai sempre un problema per la squadra. Oggi a prescindere dal talento devi avere corsa e spirito di sacrificio per aiutare i compagni. E' un problema di tutti i giocatori quando non sono al meglio".