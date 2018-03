RMC SPORT - Sella: "Serata emozionante, ora vorrei il Liverpool"

Ezio Sella, ex allenatore della Roma, a RMC Sport, ha parlato così della gara dei giallorossi in Champions League: "Serata emozionante, con la Roma che ha fatto una partita intelligente contro una squadra di alto livello. I giallorossi hanno giocato in maniera equilibrata cercando di soffrire il meno possibile ed hanno trovato il gol nel momento giusto. Roma perfetta dal punto di vista tattico".

Di Francesco può essere considerato il miglior allenatore della stagione?

"Credo che in Italia ci siano tanti ottimi allenatori, forse non può ancora essere considerato proprio il migliore. Di Francesco sta dimostrando di essere bravo e preparato ma per vincere qualcosa di importante ci vogliono anche i giocatori".

La vittoria sul Napoli ha rilanciato la Roma?

"Secondo me i giallorossi sono una squadra molto importante che se non avesse avuto un momento buio sarebbe stata vicina alle primissime posizioni. Se sei terzo vuol dire che qualcosa ancora manca. Stasera la Roma ha sfruttato al meglio le occasioni avute".

Chi vorresti come avversario ai quarti?

"Sarei curioso di affrontare il Liverpool perché è una squadra forte ma dal punto di vista tattico concede molto. Secondo me la Roma avrebbe delle possibilità di passare il turno. Klopp non dà tanta importanza alla tattica di gioco e per questo concede molto in difesa. Una Roma come quella di stasera secondo me può fare molto bene".