Franco Selvaggi, campione nel mondo nel 1982 e compagno di squadra di Gaetano Scirea, è stato intervistato da RMC SPORT: "Gaetano è stato un esempio di professionalità ed umanità, è stato un grande della storia del calcio. Era un modello per il calcio di una volta, fatto di valori. Per rimanere fedele alla Juventus ha rifiutato tanti soldi, ha rappresentato il calcio vero e puro, quello fatto di passione. Buffon? È un grandissimo portiere, un modello per i giovani. Donnarumma? Deve migliorare, è un grande portiere: può essere il degno successore di Buffon in azzurro. Lazio-Inter? I biancocelesti hanno fatto un campionato straordinario, che vinca il migliore".