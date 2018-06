RMC SPORT - Selvaggi: "Dubbi sullo scambio Icardi-Higuain"

Franco Selvaggi, campione del Mondo con l’Italia nel 1982 a RMC Sport Quelli della Notte: “Sulla carta Argentina, Brasile e Germania sono le tre favorite ma in un Mondiale mai dire mai”.

La grande sorpresa quale potrebbe essere?

“Prima o poi una squadra africana farà il colpaccio. Hanno fatto progressi incredibili negli ultimi venti anni. Nel futuro una squadra africana potrà vincere il Mondiale”.

Icardi-Juventus con Higuain in nerazzurro cosa ne pensa?

“Fa impressione veder parlare di aumenti di ingaggio di fronte a certi contratti. Icardi e Higuain sono giocatori diversi e francamente ho dei dubbi su questo scambio. La Juve ha sempre fatto affari con l’Inter quindi io diffiderei quando la Juve bussa alla porta nerazzurra”.

Il mercato del Napoli con Ancelotti può decollare?

“Conosco bene Ancelotti e per me è la soluzione migliore per sostituire Sarri. Verdi è il primo acquisto e a me piace tantissimo e potrà far comodo anche per il futuro. Adesso il Napoli deve intervenire in difesa e rinforzare la fisicità della squadra. Se il Napoli riuscirà a vincere partite “sporche” colmerà il gap con la Juventus e potrà vincere lo scudetto”.