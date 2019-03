RMC SPORT - Semioli: "Chiesa mi lascia senza parole, è il futuro dell'Italia"

© foto di Federico De Luca

Franco Semioli, ex giocatore anche di Sampdoria, Fiorentina e Chievo Verona, ha parlato all'interno del Live Show di RMC Sport e nel corso del secondo tempo di Cagliari-Inter: "Chievo? Più passano le giornate e più diminuiscono le possibilità di salvezza. La situazione è molto complicata. Il Chievo anche a Torino venderà cara la pelle e giocherà la partita fino alla fine. E' normale che il morale dei ragazzi non sia al massimo e la vedo veramente molto dura per la salvezza. La società sta già guardando al futuro per avere le basi per poter tornare subito in A nel caso dovesse arrivare una retrocessione".

La carriera di Pellissier è incredibile?

"Sono rimasto stupito anche io. Insieme abbiamo fatto le giovanili insieme e lui già a 16 anni aveva un fisico da uomo vero. La sua muscolatura oggi è la sua fortuna anche se l'età comincia a farsi sentire com'è normale che sia. Ma è bello vedere un compagno ancora in attività".

La Fiorentina è una squadra che sta provando a vincere qualcosa con i Della Valle. Cambierebbe tanto la visione dei tifosi se i Della Valle vincessero un trofeo?

"Quando c'ero io a Firenze era tutta un'altra Fiorentina, una squadra forte che era arrivata per due volte in Champions League. Era una bella Fiorentina. Ora il progetto è sui giovani e con il passare degli anni si vuole fare una rosa competitiva e ben assortita. Il pubblico di Firenze è molto esigente e i tifosi vogliono vedere la Fiorentina vincere e lottare per qualcosa. Io spero possa giocarsi una finale di Coppa Italia che sarebbe un traguardo che la piazza di Firenze meriti":

Che pensi di Federico Chiesa?

"E' un giocatore eccezionale, mi lascia senza parole. Con umiltà e partita dopo partita si ritaglia sempre più spazio. Chiesa è il futuro della Nazionale perché è un giocatore completo e moderno. Tante società si faranno la guerra per prenderlo".

Anche Quagliarella è un caso più unico che raro per quello che continua a fare?

"La sua forza di questi giocatori è proprio quella mentale. Il fatto che Quagliarella abbia sempre fatto gol significa che ha grandi qualità e sente la porta in una maniera pazzesca. E' uno degli attaccanti che ha segnato gol impossibili. Il fatto che sia andato in Nazionale è la ciliegina sulla torta della sua carriera. Mi auguro che possa continuare a regalare emozioni".

Che idea ti sei fatto della situazione Icardi?

"Io me lo ricordo quando si allenava con noi in Prima Squadra alla Sampdoria. Già allora si vedeva che aveva qualità fuori dal comune. Adesso l'Inter deve fare di tutto per cercare di chiarire questa situazione che adesso sta andando davvero oltre il limite".