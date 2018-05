RMC SPORT - Semplici: “SPAL, felice di restare. Sento la fiducia del club”

Fonte: dal nostro inviato, Lorenzo Marucci

© foto di Giacomo Falsini

Si intitola "Per colpa di Zico" il nuovo libro di Leonardo Corsi. Alla presentazione s'è registrata la presenza di Leonardo Semplici, tecnico della SPAL che ha così parlato al microfono di RMC Sport: “Futuro ancora a Ferrara? In linea di massima sì, anche oggi c'è stato un incontro. Domani dovremmo definire altre situazioni, da parte mia e del club c'è voglia di consolidare la Serie A. Non sarà facile, ma con le idee e le qualità dei ragazzi proveremo ad allestire una squadra competitiva per la salvezza”.

Vuole più potere decisionale sul fronte mercato? “Questa è una situazione che riguarda il budget, il direttore che fa le valutazioni. Da parte mia c'è sempre stato un coinvolgimento nelle decisioni e nelle scelte dei calciatori”.

C'è da chiarire qualcosa col presidente? “Quando lotti per non retrocedere, qualche dichiarazione ci può stare. Ma c'è sempre stata unità d'intenti, non c'è bisogno di chiarimenti ma ognuno deve fare la propria parte. Bisogna confrontarsi nella giusta maniera, per portare a casa l'obiettivo. Quindi vado avanti con grande fiducia perché sento fiducia da parte del club”.

Il prossimo anno cosa dovrà rappresentare? “L'accostamento a panchine importanti fa piacere, io sono felice di restare alla SPAL. Dovremo confermare il buon lavoro fatto finora, ma ci sono requisiti per arrivare ancora una volta alla salvezza”.