RMC SPORT - Semplici: "Con la Juve quasi perfetti. Ora restiamo umili"

Fonte: Dal nostro inviato, Lorenzo Marucci

© foto di Federico Gaetano

Il tecnico della SPAL Leonardo Semplici ha parlato a RMC Sport a margine della consegna del premio 'La Clessidra': "Un premio dal Napoli in caso di vittoria dello Scudetto? Se il Napoli dovesse vincere lo Scudetto sarà per i suoi meriti, per la sua qualità, per la grande squadra che ha, per l'allenatore e per il grande gioco messo in mostra. I meriti sarebbero tutti loro. Come si ferma la Juve? Con una grande prestazione dei ragazzi sotto tutti i punti di vista, con la voglia di provare a prevalere su una grande squadra. Abbiamo fatto una partita quasi perfetta, li abbiamo limitati in tanti aspetti e abbiamo portato a casa un risultato straordinario e a tratti impensabile. Salvezza? Questa è la via per arrivare al nostro traguardo. Dobbiamo continuare a mettere in campo le nostre qualità, è un periodo in cui ci stiamo riuscendo dopo aver pagato lo scotto dei tanti esordienti. Ora dobbiamo crescere e maturare nell'esperienza, vogliamo dare continuità a queste prestazioni. Crotone la gara della svolta? Ora abbiamo iniziato ad incontrare squadre del nostro livello. Le prime 5-6 gare del girone di ritorno abbiamo incontrato tutte le migliori, c'è stata qualche sconfitta ma quando abbiamo incontrato le squadre del nostro livello abbiamo iniziato a fare risultati importanti. Quella partita comunque vale molto, ci ha dato fiducia e ci ha rimesso sul giusto cammino. Come si affronta la sosta? Abbiamo 8 nazionali, cercheremo di lavorare al meglio e metabolizzare questa gara con la Juve dove abbiamo speso tanto. Non dobbiamo farci condizionare dal risultato, non dobbiamo pensare di essere diventati bravi ma solo mantenere la giusta umiltà come abbiamo sempre fatto per fare questo rush finale con la mentalità giusta. Il Genoa? Ha dimostrato di essere vivo. Contro il Napoli ha fatto una grande partita, è una squadra che non lotterà per la retrocessione ma noi andremo lì per fare una bella prestazione e dare continuità al gioco e ai punti. Fioretto per la salvezza? Non ci ho pensato. Intanto arriviamo all'obiettivo che è molto difficile. Ma noi abbiamo le qualità per poterci arrivare".