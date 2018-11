RMC SPORT - Semplici: "Spal, credo nella salvezza. Meret fenomeno"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Leonardo Semplici, tecnico della Spal, è stato intercettato da RMC Sport agli Italian Sport Awards di Napoli. Ecco le sue parole sul momento della sua squadra.

Sulla partita col Cagliari

"Bisogna farsi passare l’amarezza. Un risultato che non ci è piaciuto. Meritavamo la vittoria, ma diamo i meriti anche al Cagliari. Volevamo tonare a prestazioni buone e l’abbiamo fatto. Certo, bisognerà migliorare ma abbiamo dimostrato identità di gioco. Puntiamo alla salvezza. Classifica discreta, potevamo avere qualcosa in più e i punti sono fondamentali per salvarsi. No dobbiamo mollare niente, non possiamo permettercelo. E in questo dobbiamo migliorare. E’ una squadra che ha più consapevolezza rispetto allo scorso anno. Ultimamente diversi infortuni, ma chi ha giocato si è sempre fatto trovare pronto, e questa è una qualità che abbiamo. Possiamo disputare un buon campionato e cercare di raggiungere l’obiettivo".

Su Grassi

"E’ un bravo giocatore, con noi lo scorso anno ha fatto rivedere che può essere quello dell’Atalanta. Potrebbe ritagliarsi uno spazio importante in futuro, anche nel Napoli".

Su Lazzari

"Può migliorare, ha qualità fisiche e mentali. La sfida è andare in una squadra migliore della nostra. E' partito dai dilettanti e si è sempre migliorato. Ha stupito molto e spero che in futuro possa fare la carriera che merita".

Sulla lotta salvezza

"Più squadre ci sono, meglio è. Il Frosinone è risalito, ma più che gli altri noi guardiamo in casa. Ci stiamo migliorando, ho un gruppo che mi segue. Sarà un cammino duro, difficile, ma credo alla salvezza".

Su Meret

"E’ un fuoriclasse. Sono convinto che sarà uno dei portieri della Nazionale. Glielo auguro. Purtroppo ha avuto un po’ di sfortuna, anche con noi alla Spal. Piano piano risalirà e si farà valere".