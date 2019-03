RMC SPORT - Sensini: "Icardi? Stare fermo non fa bene né a lui né all'Inter"

L'ex calciatore Nestor Sensini, intervistato da RMC Sport durante "Garrisca al Vento", trasmissione realizzata e curata dalla redazione di FirenzeViola.it, ha parlato anche del momento complicato del suo connazionale Mauro Icardi: "È molto chiacchierato anche qua perché fino a qualche mese fa era una delle punte più importanti per l'Argentina. Non conosco le problematiche ma credo che possa decidere da sé e mi spiace che sia arrivato a questa rottura perché stare fermo non fa bene a lui né alla società. Se ha sbagliato deve mettersi a disposizione e parlare con l'Inter".