RMC SPORT - Serafini: "Milan, Maldini e Leonardo danno un senso di fiducia"

Ai microfoni di RMC Sport è intervenuto il giornalista Luca Serafini per commentare Milan-Roma, gara terminata 2-1: “È una vittoria che ha molto valore perché arriva dopo una sconfitta strana come quella di Napoli. Quello che conta è stata la prestazione, l’1-1 poteva essere un risultato giusto, ma il Milan è stato bravo a crederci anche nei minuti finali”.

Cutrone ormai è una certezza. “L’allenatore in settimana ha ripetuto che la formazione titolare comprende 14 giocatori, ormai è un dato fatto e acquisito. Oltre a Cutrone sono stati decisivi gli innesti di Laxalt e Castillejo, la vivacità che hanno dato è stata decisiva. Il Milan resta un cantiere a cielo aperto, sicuramente Cutrone troverà più spazio. Suso è ancora un po’ avulso, Cutrone ha il gol nel sangue. Higuain oggi non ha perso un pallone, ha fatto un gol annullato giustamente e un assist. Il Milan adesso ha una prima linea da grande squadra”.

Ci sono dei dubbi tattici sulla Roma da risolvere? “Io ho visto tutte e tre le partite della Roma, la camaleonticità negativa di questa squadra è impressionante. Le ultime due gare hanno suscitato qualche perplessità. Ci sono lavori in corso sui moduli e a livello tattico. Complessivamente il reparto arretrato non dà mai la sensazione di solidità. C’è molto da lavorare, sono molto deluso perché secondo me ha la rosa migliore in Serie A dopo quella della Juventus”.

Maldini e Leonardo? Vedere insieme sugli spalti Leonardo e Maldini dà evidentemente un senso di fiducia, di tranquillità. Sono persone che sanno come si vince, ci sono tante cose che nel Milan si erano smarrite. Con questi due l’ordine e il senso di che cosa significhi giocare per il Milan mi pare si sia ristabilito. Dopo il disordine di questi 7 anni mi pare che qualcosa stia cambiando”.