RMC SPORT - Serena: "Icardi? Il contratto sia adeguato ai suoi standard"

Aldo Serena, ex attaccante tra le altre di Milan, Juventus e Inter, al Live Show di RMC Sport ha parlato anche della vicenda Icardi: "E' un giocatore fantastico in area di rigore e penso che il suo contratto debba essere adeguato per gli standard di questo giocare. L'Inter ha investito tanto su Icardi e ci deve essere un po' di riconoscenza da parte del giocatore mentre la società deve fare uno sforzo per adeguare il contratto. Lautaro? Mi piace molto perché è bravo in area di rigore ma lavora anche per la squadra. Per mettere in difficoltà Spalletti deve fare qualcosa di più".