RMC SPORT - Serena: "Inter, Champions possibile anche senza Icardi"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Nel corso del Live Show di RMC Sport è intervenuto Michele Serena, ex giocatore anche di Fiorentina e Inter ed ex allenatore del Vicenza: "Conceição? Quando giocavamo all'Inter era difficile ipotizzare questo tipo di impiego. Ha fatto la sua gavetta e ora è arrivato su palcoscenici importanti e sono felice per lui anche per il rinnovo che ha ottenuto con il Porto".

Un'eventuale eliminazione della Roma in Champions League sarebbe dura da digerire?

"Sì anche perché la Roma parte avvantaggiata. Non è la classica partita da 50 e 50 perché i giallorossi hanno un piccolo vantaggio. Anche in questa stagione ha dimostrato di saper fare cose egregie anche in momenti di difficoltà. Domani il passaggio del turno diventa determinante per tutti non solo per Di Francesco".

Se la Roma dovesse uscire dalla Champions farebbero un errore a mandar via Di Francesco?

"Secondo me sì ma ci starebbe perché si andrebbe ad aggiungere alla sconfitta nel derby e quando si innescano queste dinamiche è difficile. Per me comunque sarebbe un grave errore mandar via Di Francesco. Paulo Sousa non ha fatto una bella figura parlando della Roma qualche tempo fa, c'è una sorta di rispetto silenzioso tra colleghi. E' stato poco simpatico. Fossi in Sousa non andrei a vedere Porto-Roma ma un'altra partita".

Ci sono motivi validi per pensare che questo possa essere l'ultimo anno di Allegri alla Juventus?

"Forse a livello di motivazioni. Per lui sarebbe il quinto scudetto di fila anche se la Juve ha come obiettivo quello di vincere la Champions League. Se i bianconeri uscissero dalla Champions sarebbe un fallimento e anche se Allegri portasse a casa questo trofeo poi non avrebbe altro da vincere con la Juventus. Quindi in ogni caso potrebbero anche separarsi ma con stima reciproca".

Sei stato compagno di Solari nell'Atletico Madrid. Che pensi della sua avventura al Real Madrid?

"Solari potrebbe sfruttare questa occasione come ha fatto Zidane prima di lui che arrivava proprio dalle formazioni giovanili del Real Madrid".

Inter, che pensi della vicenda Icardi?

"Io non ho capito bene che cosa è successo. E' una situazione anomala che io non ho mai vissuto in tutta la mia carriera. Mi è difficile esprimere un mio parere. Ho vissuto tanti spogliatoi da calciatori e sentir dire dal suo agente che potrebbe giocare uno piuttosto che un altro penso possa dar noia ai compagni. Per me l'Inter può puntare alla Champions League anche senza Icardi. Nelle difficoltà un gruppo sa unirsi ancora di più e magari riescono a tirar fuori qualcosa di importante. Ormai non mancano tante partite e penso che ormai sia tardi per poter rientrare. Credo sia una frattura insanabile".

Coppa Italia, come finirà il ritorno tra Atalanta e Fiorentina dopo il 3-3 dell'andata?

"Mi sono piaciute molto le gare tra le due squadre. Sono due squadre che giocano a calcio e se le danno di santa ragione. Sono uno spot per il calcio. Per la Coppa Italia l'Atalanta parte avvantaggiata ma la qualificazione è ancora tutta aperta perché la Fiorentina ha delle individualità importanti con cui poter mettere in difficoltà la squadra di Gasperini".

Tu che hai giocato con Enrico che pensi di Federico Chiesa?

"Sì ho giocato Enrico e conosco i suoi valori. So che sta seguendo Federico nella maniera giusta. E' giusto e doveroso che i figli facciano la loro carriera e la loro strada. Noi genitori dobbiamo essere presenti solo nel caso in cui dovessero uscire dalla strada corretta".