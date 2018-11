RMC SPORT - Serena: "Inter, Genoa banco di prova per il Barcellona"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Michele Serena, ex giocatore e allenatore, a RMC Sport Live Show ha parlato di tanti temi: "Penso che finalmente nell'Inter sta aumentando la consapevolezza di essere una grande squadra. Hanno dimostrato di aver trovato la quadratura ed hanno la consapevolezza di potersela giocare".

Quanti titolari dell'Inter sarebbero titolari nella Juve?

"La classifica dice che nessuno è migliore dei calciatori bianconeri. Negli ultimi anni sono stati bravi a trovare questi giocatori e a farli rendere al massimo. Ci sono tanti giocatori che mi piacciono e non solo in Napoli e Juventus. Cancelo è stata una grave perdita per l'Inter ma per questioni economiche non poteva trattenerlo".

Quanto e dove si vede la mano di Spalletti nell'Inter?

"Spalletti è veramente molto bravo in tutto quello che fa. Non è casuale la riproposta di Joao Mario. Spalletti crede ciecamente nel gruppo di lavoro che ha e sta recuperando tutti".

C'è il rischio di essere distratti dalla gara Champions di martedì contro il Barcellona?

"Il rischio c'è perché il Barcellona riempirebbe la pancia a tutti. La gara che viene prima contro il Genoa sarà un esame per l'Inter perché la Juve in questi anni ci ha dimostrato di saper giocare partita dopo partita. Il Genoa sarà un banco di prova per la maturità dell'Inter. Da giocatore come si vive l'attesa? La difficoltà è questa, il calciatore deve pensare solo al Genoa. Non è semplice ma da queste cose si capisce la maturità della squadra".

Sampdoria e Fiorentina, chi ha più possibilità di andare in Europa?

"Presto per dirlo. Sono contento che siano partite entrambe molto bene. Giampaolo e Pioli amano giocarsi tutte le partite e provare a vincere sempre. Sono lì appaiate in classifica ma sono a ridosso anche della zona Champions. Sono contento per quello che stanno facendo".

Serie B e Serie C, quest'estate si è raggiunto il punto più basso ma anche il ruolo degli allenatori viene stravolto in una situazione del genere?

"Un esempio su tutti, l'Entella ha fatto 3 partite di campionato e 47 amichevoli. E' scandaloso quello che sta succedendo perché già a ottobre ci sono 30 punti di penalizzazione distribuiti su più squadre. E' tutto assurdo. Per un allenatore è difficilissimo preparare la settimana in queste situazioni, la Viterbese deve ancora fare una partita e ci sarà anche la problematica di dover recuperare le gare perse".